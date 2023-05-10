Павлюченкова обыграла Эррани и встретится со Свентек на турнире в Риме

Сегодня, 16:38
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над Сарой Эррани из Италии в первом круге турнира в Риме — 6:1, 6:1.
Матч продолжался 1 час 3 минуты.
Павлюченко сделала 4 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Эррани не сделала ни одной подачи навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге россиянка сыграет с Игой Свентек из Польши.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:1, 6:1
Слоан Стивенс (США) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:4, 6:1
Магдалена Фрех (Польша, Q) — Матильде Паолетти (Италия, WC) — 4:6, 6:2, 7:5
Ана Богдан (Румыния) — Нао Хибино (Япония, Q) — 7:5, 6:0
Анна Бондар (Венгрия, Q) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:1
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:0