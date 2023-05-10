Свентек: «В Польше много раз предлагали написать книгу, но я еще недостаточно прожила»

Первая ракетка мира Ига Свентек ответила, хочет ли написать книгу.

«Художественную? Для этого у меня не хватает воображения и креативности. Не знаю, может, в будущем. Если честно, в Польше нам много раз предлагали написать книгу, но мне кажется, что еще слишком рано, и я еще недостаточно прожила, чтобы писать книгу, так что... Может быть, через несколько лет», — сказала Свентек на пресс-конференции.

21-летняя теннисистка — победительница трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 13 турниров WTA.