Потапова проиграла Соболенко в полуфинале турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Штутгарте (Германия).

В полуфинале 22-летняя спортсменка проиграла Арине Соболенко из Белоруссии — 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час. Потапова сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Соболенко 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из5.

В финале турнира Соболенко сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Онс Жабер (Тунис).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:2