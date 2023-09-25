Путинцева одержала победу над Сэвилл в первом круге турнира в Нинбо

Представительница Казахстана Юлия Путинцева в двух сетах обыграла Дарью Сэвилл, выступающую за Австралию, в первом круге турнира в Нинбо — 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Следующим соперником Путинцевой станет победительница матча Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 2). Нинбо (Китай) Турнир WTA Ningbo Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:4, 6:1