Путинцева одержала победу над Сэвилл в первом круге турнира в Нинбо

Сегодня, 13:03
Представительница Казахстана Юлия Путинцева в двух сетах обыграла Дарью Сэвилл, выступающую за Австралию, в первом круге турнира в Нинбо — 6:4, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
Следующим соперником Путинцевой станет победительница матча Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 2).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:4, 6:1