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Сегодня, 12:12

Самсонова обыграла немку Марию в первом круге турнира в Токио

Алина Савинова
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над немкой Татьяной Марией в первом круге турнира в Токио (Япония).

Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.

Самсонова 7 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету немецкой теннисистки 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного рейализованного брейк-пойнта (из двух).

Во втором круге турнира Самсонова сыграет с одной из своих соотечественниц — Анной Калинской или Екатериной Александровой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 7) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2

Теннис
Людмила Самсонова
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