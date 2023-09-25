Самсонова обыграла немку Марию в первом круге турнира в Токио

Сегодня, 12:12
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над немкой Татьяной Марией в первом круге турнира в Токио (Япония).
Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.
Самсонова 7 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету немецкой теннисистки 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного рейализованного брейк-пойнта (из двух).
Во втором круге турнира Самсонова сыграет с одной из своих соотечественниц — Анной Калинской или Екатериной Александровой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 7) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2