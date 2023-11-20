Пять российских теннисисток номинированы на премию WTA

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Диана Шнайдер и Вера Звонарева номинированы на премию WTA, сообщается на официальном сейте организации.

Андреева, Аванесян и Шнайдер номинированы на звание лучшего новичка года.

Павлюченкова претендует на награду «возвращение года». Россиянка пропустила последние восемь месяцев из-за травмы. На «Ролан Гаррос» она дошла до 1/4 финала.

Звонарева и немка Лаура Зигемунд вошли в число претенденток в номинации «Пара года». В сезоне?2023 спортсменки выиграли четыре турнира WTA в парном разряде, включая Итоговый.