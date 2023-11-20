Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:31

Пять российских теннисисток номинированы на премию WTA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Диана Шнайдер и Вера Звонарева номинированы на премию WTA, сообщается на официальном сейте организации.

Андреева, Аванесян и Шнайдер номинированы на звание лучшего новичка года.

Павлюченкова претендует на награду «возвращение года». Россиянка пропустила последние восемь месяцев из-за травмы. На «Ролан Гаррос» она дошла до 1/4 финала.

Звонарева и немка Лаура Зигемунд вошли в число претенденток в номинации «Пара года». В сезоне?2023 спортсменки выиграли четыре турнира WTA в парном разряде, включая Итоговый.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3789961/nominees-for-the-2023-wta-player-awards
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вера Звонарева
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Элина Аванесян
1
0
Читайте также
«Любой упавший с неба мяч словно умирает у него на ноге». Почему Бербатов был уникальным нападающим
Игрок сборной Гибралтара обвинил тренера в угрозах и издевательствах
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Селиваненко назвал Андрееву одним из наиболее ярких открытий сезона в женском туре