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Сегодня, 13:34

Навратилова считает, что Свентек закончит 2024 год на первой строчке мирового рейтинга

Ана Горшкова
Корреспондент
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась мнением о том, кто закончит 2024 год на первом месте мирового рейтинга.

«Ига показала, что в свои лучшие времена она лучше всех. Я имею в виду, что в сложной ситуации она просто прошла через всех. Скажу честно... Несколько недель назад, исходя из того, что я видела, я не думала, что она закончит 2024 год на первом месте — я выбирала Гауфф. Однако сейчас я думаю, что, возможно, Гауфф обойдет Соболенко в борьбе за 2-й номер. Но я не знаю, сможет ли кто-то из них обойти Игу, если она хорошо проведет межсезонье», — приводит слова Навратиловой Tennis Up Todate.

Свентек потеряла первое место рейтинга, после того как Арина Соболенка дошла до финала US Open-2023, но вернула его себе после победы в Итоговом турнире WTA.

На данный момент 22-летняя полька провела 77 недель в статусе первой ракетки мира.

Теннис
Ига Свентек
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