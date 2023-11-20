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Сегодня, 17:44

Селиваненко назвал Андрееву одним из наиболее ярких открытий сезона в женском туре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал стремительный прогресс 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в прошедшем сезоне.

«Мирра, безусловно, одно из наиболее ярких открытий завершившегося сезона в женском туре. Ее победная серия над именитыми соперницами показывает готовность играть в туре на самом высоком уровне. Другое дело, что переход из юниорского во взрослый теннис сам по себе сопряжен со многими нюансами и у каждого спортсмена происходит по разному. С Миррой работает профессиональная опытная команда, все прекрасно понимающая. Здесь важнее не как можно быстрее достичь какой-то строчки в классификации, а заложить основы для долгой успешной карьеры», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

16-летняя Андреева занимает 46-ю строчку рейтинга WTA. В мае 2023 года россиянка впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема» и стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось пройти квалификацию на «Ролан Гаррос». Также спортсменка смогла пробиться в основную сетку Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-mirra-andreeva-odno-iz-naibolee-yarkih-otkry-tij-sezona-v-zhenskom-ture/
Теннис
Мирра Андреева
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