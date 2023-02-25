0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:32

Рахимова и Дзаламидзе снялись с полуфинала турнира в Мериде

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Камилла Рахимова и грузинка Натела Дзаламидзе снялись с полуфинала парного турнира WTA в Мериде (Мексика).

Спортсменки должны были встретиться с Ван Синьюй из Китая и У Фансыэнь из Тайваня.

В финале Ван Синьюй и У Фансыэнь сыграют против американки Кэтрин Макнелли и француженки Диан Парри.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Ван Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Грузия/Россия) — 0:0 отказ 2-й пары

Теннис
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бонзи вышел в полуфинал турнира в Марселе