Блинкова сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 23:10
Россиянка Анна Блинкова обыграла американку Энн Ли в первом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) — 6:1, 6:2.
Матч длился 1 час и две минуты. Блинкова сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. У Ли — 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Блинкова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Энн Ли (США, WC) — 6:1, 6:2