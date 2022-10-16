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Сегодня, 19:25

Россиянка Блинкова выиграла турнир в Клуж-Напоке

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Блинкова выиграла турнир WTA 250 в Клуж-Напоке.

В финале россиянка обыграла итальянку Ясмину Паолини со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Блинкова впервые в карьере стала победительницей турнира WTA. При этом она выиграла турнир с первой попытки, она впервые играла в финале.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анна Блинкова (Россия, Q) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2

Теннис
Анна Блинкова
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