Россиянка Блинкова выиграла турнир в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анна Блинкова выиграла турнир WTA 250 в Клуж-Напоке.

В финале россиянка обыграла итальянку Ясмину Паолини со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Блинкова впервые в карьере стала победительницей турнира WTA. При этом она выиграла турнир с первой попытки, она впервые играла в финале.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анна Блинкова (Россия, Q) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2