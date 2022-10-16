Россиянка Блинкова выиграла турнир в Клуж-Напоке

Сегодня, 19:25
Российская теннисистка Анна Блинкова выиграла турнир WTA 250 в Клуж-Напоке.
В финале россиянка обыграла итальянку Ясмину Паолини со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Блинкова впервые в карьере стала победительницей турнира WTA. При этом она выиграла турнир с первой попытки, она впервые играла в финале.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Анна Блинкова (Россия, Q) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2