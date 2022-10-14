Россиянка Блинкова вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке, где сыграет с Потаповой

Сегодня, 21:41
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.
В четвертьфинале турнира россиянка обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 6:3. Матч продолжался 2 часа 37 минут.
На счету 138-й ракетки мира Блинковой 5 эйсов, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. У 45-й ракетки мира Калининой — одна подача навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
За выход в финал турнира 24-летняя спортсменка сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анна Блинкова (Россия, Q) — Ангелина Калинина (Украина, 2) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:3