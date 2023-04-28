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Сегодня, 17:44

Александрова пробилась в третий круг турнира в Мадриде

Руслан Минаев
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Екатерина Александрова обыграла француженку Ализе Корне во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде — 7:6 (7:2), 6:3. Игра длилась 1 час 28 минут.

За матч Александрова сделала 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У Корне — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В третьем круге Александрова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 16) — Ализе Корне (Франция) — 7:6 (7:2), 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
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