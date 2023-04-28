Александрова пробилась в третий круг турнира в Мадриде

Россиянка Екатерина Александрова обыграла француженку Ализе Корне во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде — 7:6 (7:2), 6:3. Игра длилась 1 час 28 минут. За матч Александрова сделала 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У Корне — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. В третьем круге Александрова сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Екатерина Александрова (Россия, 16) — Ализе Корне (Франция) — 7:6 (7:2), 6:3