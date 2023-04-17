Россиянки сохранили позиции в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 09:34
Стали известны позиции теннисисток в Чемпионской гонке WTA. Первая десятка осталась без изменений. Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко. В тройке казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула. За ними расположились полька Ига Свентек и швейцарка Белинда Бенчич.
Россиянки Анастасия Потапова, Варвара Грачева, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова заняли места с 19-го по 22-е.
Чемпионская гонка WTA, 17 апреля
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3525
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3211
3. Джессика Пегула (США) — 2090
4. Ига Свентек (Польша) — 1810
5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790
6. Петра Квитова (Чехия) — 1625
7. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1491
8. Коко Гауфф (США) — 1250
9. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1171
10. Магда Линетт (Польша) — 1112
19. Анастасия Потапова (Россия) — 746
20. Варвара Грачева (Россия) — 738
21. Дарья Касаткина (Россия) — 732
22. Вероника Кудерметова (Россия) — 717
26. Людмила Самсонова (Россия) — 612