Российская теннисистка Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 15 позиций и вошла в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошедшей неделе девушка дошла до полуфинала турнира в Гамбурге, проиграв немке Ноха Акуге со счетом 6:3, 6:4. Таким образом, россиянка переместилась со 101-го на 86-е место в рейтинге. Людмила Самсонова опустилась на 18-ю строчку, Мирра Андреева поднялась на две позиции выше, заняв 62-е место, а Анна Калинска с 63-й позиции опустилась на 67-ю.

Туниска Онс Жабер вышла на пятое место, опередив француженку Каролин Гарсия. Первой ракеткой остается полька Ига Свентек.

Рейтинг WTA от 31 июля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9490 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395;

5 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4846;

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390;

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310;

10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015...

14 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570...

18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315...

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125...

26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635...

35 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1253...

62 (64). Мирра Андреева (Россия) — 930...

67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;

68 (68). Элина Аванесян (Россия) — 901...

83 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817...

86 (101). Диана Шнайдер (Россия) — 785...

100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.