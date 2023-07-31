Российская теннисистка Шнайдер поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Сегодня, 09:09
Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 15 позиций и вошла в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
На прошедшей неделе девушка дошла до полуфинала турнира в Гамбурге, проиграв немке Ноха Акуге со счетом 6:3, 6:4. Таким образом, россиянка переместилась со 101-го на 86-е место в рейтинге. Людмила Самсонова опустилась на 18-ю строчку, Мирра Андреева поднялась на две позиции выше, заняв 62-е место, а Анна Калинска с 63-й позиции опустилась на 67-ю.
Туниска Онс Жабер вышла на пятое место, опередив француженку Каролин Гарсия. Первой ракеткой остается полька Ига Свентек.
Рейтинг WTA от 31 июля:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9490 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395;
5 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4846;
6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390;
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310;
10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106;
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015...
14 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570...
18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315...
21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125...
26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635...
35 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1253...
62 (64). Мирра Андреева (Россия) — 930...
67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;
68 (68). Элина Аванесян (Россия) — 901...
83 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817...
86 (101). Диана Шнайдер (Россия) — 785...
100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.