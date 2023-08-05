Саккари обыграла Кис и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Греческая теннисистка Мария Саккари в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету 28-летней гречанки эйс, одна ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Саккари встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 4) — Мэдисон Кис (США, 7) — 6:3, 6:3