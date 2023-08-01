Селиваненко поделился ожиданиями от встречи Касаткиной со Свитолиной на турнире в Вашингтоне

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал об ожиданиях от матча россиянки Дарьи Касаткиной против украинки Элины Свитолиной на турнире в Вашингтоне.

«Это будет интересный матч. Касаткина и Свитолина прекрасно знают друг друга. Их встреча на «Ролан Гаррос» была напряженной, но тогда Элина одержала верх. Украинка отлично выступила на Уимблдоне и находится на подъеме. А у Дарьи матч первого круга с Мертенс оказался неровным», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Касаткина и Свитолина ранее встречались семь раз, и россиянка проиграла все эти матчи.

26-летняя Касаткина занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.