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Сегодня, 06:24

Касаткина вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах она переиграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. 26-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету 27-летней бельгийской теннисистки 4 двойные ошибки и с7 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянки будет Элина Свитолина, которая выиграла у Азаренко.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/stanford/2023/
Теннис
Дарья Касаткина
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