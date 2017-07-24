Шарапова опустилась на 173-е место в рейтинге WTA

24 июля 2017, 04:46
Опубликован обновленный рейтинг WTA. Британская теннисистка Джоанна Конта потеряла три позиции, переместившись с четвертого места на седьмое. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, по-прежнему занимает восьмую строчку. Мария Шарапова опустилась на две позиции и занимает 173-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 24 июля
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 6855 очков
2 (2). Халеп (Румыния) – 6670
3 (3). Кербер (Германия) – 5975
4 (5). Мугуруса (Испания) – 4990
5 (6). Свитолина (Украина) – 4935
6 (7). Возняцки (Дания) – 4780
7 (4). Конта (Великобритания) – 4750
8 (8). Кузнецова (Россия) – 4500
9 (9). В. Уильямс (США) – 4157
10 (10). Радванска (Польша) – 3985...
18 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2160
19 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2121...
31 (30). КАСАТКИНА (Россия) – 1520...
59 (47). МАКАРОВА (Россия) – 1025...
65 (66). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 933…
85 (80). РОДИНА (Россия) – 712...
92 (75). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 686…
173 (171). ШАРАПОВА (Россия) – 310
* – положение в предыдущем рейтинге