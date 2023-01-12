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Сегодня, 16:08

Кудерметова сыграет с Бенчич в полуфинале турнира в Аделаиде

Руслан Минаев
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Швейцарка Белинда Бенчич обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:4. Матч длился 1 час 55 минут.

В полуфинале Бенчич сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая была сильнее американки Дэниэлл Коллинз.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 6:2, 3:6, 6:4

Теннис
Белинда Бенчич
Каролин Гарсия
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Кудерметова отыграла 5 матчболов у Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде