Кудерметова сыграет с Бенчич в полуфинале турнира в Аделаиде

Швейцарка Белинда Бенчич обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:4. Матч длился 1 час 55 минут. В полуфинале Бенчич сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая была сильнее американки Дэниэлл Коллинз. Аделаида (Австралия) Турнир WTA Adelaide International 2 Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 6:2, 3:6, 6:4