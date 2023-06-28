Синякова победила Родину и сыграет против Самсоновой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Чешская теннисистка Катержина Синякова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия). Во втором круге спортсменка победила россиянку Евгению Родину в двух сетах — 6:2, 6:4. В четвертьфинале Синякова встретится с другой представительницей России, Людмилой Самсоновой. Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия) Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Катержина Синякова (Чехия) — Евгения Родина (Россия) — 6:2, 6:4