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Сегодня, 15:03

Синякова победила Родину и сыграет против Самсоновой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чешская теннисистка Катержина Синякова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).

Во втором круге спортсменка победила россиянку Евгению Родину в двух сетах — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Синякова встретится с другой представительницей России, Людмилой Самсоновой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Евгения Родина (Россия) — 6:2, 6:4

Теннис
Евгения Родина
Людмила Самсонова
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