Пегула вышла во второй круг турнира в Истборне

Американка Джессика Пегула обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в первом круге турнира WTA-500 в Истборне (Великобритания) — 6:3, 6:4. В следующем матче 4-я ракетка мира сыграет с колумбийкой Камилой Осорио. Истборн (Великобритания) Турнир WTA Rothesay International Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Джессика Пегула (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:3, 6:4 Ван Сиюй (Китай, Q) — Ребекка Марино (Канада, LL) — 6:4, 6:2 Камила Джорджи (Италия) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:4 Петра Мартич (Хорватия) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 6:4, 7:5