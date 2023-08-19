Соболенко намерена взять реванш у Муховой за поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями в преддверии матча с чешкой Каролиной Муховой в полуфинале турнира в Цинциннати.

«На самом деле, я думаю, что это покрытие очень хорошо подходит для ее стиля игры. Но, наверное, я чувствую себя более уверенно на харде против нее. И теперь я знаю ее немного лучше. Надеюсь, я верну себе эту победу. По крайней мере, я сделаю все, что в моих силах, чтобы сделать это», — приводит Tennis365 слова Соболенко.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Мухова обыграла представительницу Белоруссии со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

Матч между Соболенко и чешкой в рамках полуфинала «мастерса» в Цинциннати пройдет 19 августа. Начало — в 20.30 по московскому времени.