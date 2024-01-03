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Сегодня, 12:36

Соболенко — о победе над Бронцетти: «Если бы за меня так болели на US Open, я бы взяла титул»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Лючией Бронцетти во втором круге турнира WTA в Брисбене (6:3, 6:0).

«Ребята, если бы за меня так болели на US Open, я бы, наверное, взяла титул. Сможете приехать на следующий Открытый чемпионат США? Я очень довольна своим выступлением: провела прекрасный матч и надеюсь в каждом следующем показывать такой уровень или даже лучше», — приводит слова теннисистки Go Tennis .

Также белорусская спортсменка поделилась ожиданиями от Australian Open-2024.

«У меня мурашки бегут по коже, когда думаю о том финале. Очень рада вернуться, у меня много хороших воспоминаний. Сделаю все, чтобы повторить успех в этом году», — подчеркнула Соболенко.

Белорусская теннисистка стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2023, обыграв в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4).

В третьем круге турнира в Брисбене, который проходит с 31 декабря по 7 января, белоруска встретится с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай, 15).

Источник: Go Tennis
Теннис
Арина Соболенко
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