Соболенко пробилась в третий круг турнира в Монреале, где сыграет с Самсоновой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победук во втором круге турнира в Монреале. В двух сетах она выиграла у хорватки Петры Мартич — 6:3, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час и 58 минут. 25-летня белорусска 13 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету 32-летней хорватки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Соболенко будет россиянка Людмила Самсонова.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (7:5)