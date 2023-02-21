Соболенко стартовала с победы на турнире в Дубае

Сегодня, 16:48
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Лорен Дэвис во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Матч завершился со счетом 6:0, 6:1. Длительность поединка составила 59 минут.
Вторая ракетка мира Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету 49-й ракетки мира Дэвис 1 эйс, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.
В третьем круге турнира Соболенко сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Лорен Дэвис (США) — 6:0, 6:1
Елена Остапенко (Латвия, 13) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:2, 6:0