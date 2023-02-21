Соболенко стартовала с победы на турнире в Дубае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Лорен Дэвис во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Матч завершился со счетом 6:0, 6:1. Длительность поединка составила 59 минут.

Вторая ракетка мира Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету 49-й ракетки мира Дэвис 1 эйс, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

В третьем круге турнира Соболенко сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Лорен Дэвис (США) — 6:0, 6:1

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:2, 6:0