Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг парного турнира в Дубае

Сегодня, 17:56
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли во второй круг парного турнира в Дубае (ОАЭ).
На старте соревнования девушки обыграли американку Мэдисон Кис и Саню Мирзу из Индии со счетом 6:4, 6:0. Длительность встречи составила 1 час.
Кудерметова и Самсонова 3 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге турнира российские теннисистки сыграют с Джулианой Олмос и Чжан Шуай (Мексика/Китай).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Кис/Саня Мирза (США/Индия) — 6:4, 6:0