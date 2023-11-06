Соболенко тремя словами охарактеризовала сезон-2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, какими тремя словами может описать этот сезон.

«Что касается моего выступления здесь [на Итоговом турнире], то сложно... Ужасное. Не лучшее. Очень грустное... Как бы я описала этот сезон? Невероятный. Потрясающий. Самый лучший. Я бы хотела сказать об этом турнире только самое лучшее», — отметила спортсменка.

В этом сезоне 25-летняя Соболенко завоевала три титула. Всего на ее счету 13 побед на турнирах WTA в одиночном разряде. По итогам Открытого чемпионата США белорусская теннисистка впервые в карьере стала первой ракеткой мира.

На Итоговом турнире в Канкуне Соболенко дошла до полуфинала, где уступила представительнице Польши Иге Свентек.