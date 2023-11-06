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Сегодня, 13:00

Ольховский оценил шансы Звонаревой выиграть Итоговый турнир WTA в парном разряде

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд имеют хорошие шансы на победу в финале Итогового турнира WTA в парном разряде.

«Здорово, что они вышли в финал. Сейчас в женском теннисе нет доминирующих пар, поэтому выйти в финал мог кто угодно. Я думаю, у Звонаревой и Зигемунд хорошие шансы на победу, им вполне по силам выиграть финальный матч», — цитирует Ольховского ТАСС.

В финале Итогового турнира российско-немецкая пара сыграет с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес. Соревнования проходят в Канкуне (Мексика).

Источник: https://tass.ru/sport/19211543
Андрей Ольховский
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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