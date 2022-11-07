Соболенко в трех сетах обыграла Свентек и вышла в финал Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA обыграла первую ракетку мира Игу Свентек из Польши со счетом 6:2, 2:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету 24-летней белоруски 12 эйсов, 9 ошибок на второй подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. У 21-летней польки одна подача навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале Соболенко встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:2, 2:6, 6:1