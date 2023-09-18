Сегодня, 09:06
Белорусская теннисистка Арина Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA.
Вторую строчку занимает Ига Швентек из Польши. Замыкает тройку американка Кори Гауфф.
Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина, она занимает 13-е место.
Рейтинг WTA от 18 сентября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков;
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6165;
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5755;
5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665;
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3771;
8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3765;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3560;
10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3220
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13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2790
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17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2415
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19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250;
20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2250
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26 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685
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40 (38). Анна Блинкова (Россия) — 1263
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57 (57). Мирра Андреева (Россия) — 979
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62 (63). Элина Аванесян (Россия) — 931
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75 (76). Камилла Рахимова (Россия) — 826
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77 (92). Анна Калинская (Россия) — 814
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82 (82). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790;
83 (83). Диана Шнайдер (Россия) — 790.