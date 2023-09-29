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Сегодня, 14:15

Стала известна соперница Шнайдер по финалу турнира в Нинбо

Алина Савинова
Онс Жабер.
Фото AFP
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Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску в полуфинале турнира в Нинбо.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 6:1, 1:6, 6:2 в пользу Жабер.

В финале турнира в Нинбо теннисистка из Туниса встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее обыграла чешку Линду Фрухвиртову (6:4, 6:1).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 1:6, 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
Онс Жабер
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