Стала известна соперница Шнайдер по финалу турнира в Нинбо

Сегодня, 14:15
Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску в полуфинале турнира в Нинбо.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 6:1, 1:6, 6:2 в пользу Жабер.
В финале турнира в Нинбо теннисистка из Туниса встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее обыграла чешку Линду Фрухвиртову (6:4, 6:1).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 1:6, 6:2