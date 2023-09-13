Стивенс переиграл Мертенс в первом круге турнира в Сан-Диего

Сегодня, 04:58
Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла во второй круг турнира в Сан-Диего. В двух сетах она переиграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:1, 6:3.
Матч продолжался 1 час 13 минут. 30-летняя американка 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету 27-летней бельгийки 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 2 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Стивенс будет француженка Каролин Гарсия.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Слоан Стивенс (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:3