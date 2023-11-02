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Сегодня, 03:05

Свентек переиграла Гауфф на итоговом турнире WTA

Евгений Козинов
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек одержала вторую победу в своей группе на итоговом турнире WTA. В двух сетах она выиграла у американки Коко Гауфф — 6:0, 7:5.

Матч продолжался полтора часа. 22-летняя полька 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету 19-летней американки 0 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Четумаль

Ига Свентек (Польша, 2) — Коко Гауфф (США) — 6:0, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/championships/2023/
Теннис
Ига Свентек
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