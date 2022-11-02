Свентек — о победе над Касаткиной: «Удалось найти баланс между агрессивной игрой и осторожностью»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (6:2, 6:3) в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

«Меня очень порадовало начало матча. Потому что я чувствовала, что действительно могу играть агрессивно. С другой стороны, нужно было соблюдать осторожность. Я хотела найти баланс. Думаю, что у меня это неплохо получалось с самого начала. Это придало мне уверенности до конца матча. Я рада, что довольно быстро адаптировалась к условиям», — цитирует пресс-служба WTA Свентек.

В следующем матче Касаткина встретится с француженкой Каролин Гарсией, Свентек сыграет с американкой Кори Гауфф.