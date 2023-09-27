Свентек заявила, что не торопится стать обладательницей карьерного «Большого шлема»

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Польская теннисистка Ига Свентек ответила на вопрос, когда она планирует собрать первый карьерный «Большой шлем».
«Я не думаю, что смогу вам ответить точно. Как можно скорее? Ну, конечно, я думаю, мне нужно еще пару лет, чтобы поиграть на траве... так что я не тороплюсь, понимаете? Мне 22, времени у меня еще много — наверное, больше 10 лет. Я делаю все возможное, чтобы выиграть каждый турнир, в котором участвую. Но да, я не тороплюсь, потому что уже выиграла 4 турнира «Большого шлема», — приводит Tennis World слова Свентек.
22-летняя Свентек является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — она трижды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2020, 2022 и 2023) и становилась чемпионкой Открытого чемпионата США-2022. Также за карьеру она одержала 15 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.