Свентек заявила, что не торопится стать обладательницей карьерного «Большого шлема»

Польская теннисистка Ига Свентек ответила на вопрос, когда она планирует собрать первый карьерный «Большой шлем».

«Я не думаю, что смогу вам ответить точно. Как можно скорее? Ну, конечно, я думаю, мне нужно еще пару лет, чтобы поиграть на траве... так что я не тороплюсь, понимаете? Мне 22, времени у меня еще много — наверное, больше 10 лет. Я делаю все возможное, чтобы выиграть каждый турнир, в котором участвую. Но да, я не тороплюсь, потому что уже выиграла 4 турнира «Большого шлема», — приводит Tennis World слова Свентек.

22-летняя Свентек является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — она трижды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2020, 2022 и 2023) и становилась чемпионкой Открытого чемпионата США-2022. Также за карьеру она одержала 15 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.