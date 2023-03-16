Тарпищев удивился решению WTA вынести Потаповой предупреждение за выход на матч в футболке «Спартака»

Сегодня, 10:50
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на решение WTA вынести предупреждение россиянке Анастасии Потаповой за выход на матч с американкой Джессикой Пегулой в футболке «Спартака».
«Это не герб, не флаг, а футбольный клуб же. Я не слышал, что нельзя выходить [в майке клуба]. Но раз WTA не нравится, пусть другую футболку наденет в следующий раз. Ничего страшного», — приводит ТАСС слова Тарпищева.
12 марта российская теннисистка вышла на матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против Пегулы в футболке «Спартака», за что позже получила предупреждение от WTA.