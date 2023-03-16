0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:50

Тарпищев удивился решению WTA вынести Потаповой предупреждение за выход на матч в футболке «Спартака»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на решение WTA вынести предупреждение россиянке Анастасии Потаповой за выход на матч с американкой Джессикой Пегулой в футболке «Спартака».

«Это не герб, не флаг, а футбольный клуб же. Я не слышал, что нельзя выходить [в майке клуба]. Но раз WTA не нравится, пусть другую футболку наденет в следующий раз. Ничего страшного», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

12 марта российская теннисистка вышла на матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против Пегулы в футболке «Спартака», за что позже получила предупреждение от WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/17280467
Теннис
Анастасия Потапова
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболенко: «Здорово осознавать, что я выиграла турнир «Большого шлема»