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Сегодня, 09:04

Рыбакина: «Стефано страстный тренер. Он начал верить в меня намного раньше, чем кто-либо другой»

Алина Савинова
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина отреагировала на критику в адрес своего тренера Стефано Вукова.

«После отличного АО я увидел несколько тревожных комментариев в социальных сетях о поведении моего тренера Стефано Вукова. Я хочу прояснить любые неверные толкования. Стефано начал верить в меня намного раньше, чем кто-либо другой. Мы вместе разработали стратегию того, как я могу добиться многого, и благодаря его методам я добилась успехов на турнирах «Большого шлема».

Он страстный тренер, обладающий обширными знаниями о теннисе. В отличие от людей, которые делают эти комментарии, он прекрасно знает меня как человека и как спортсмена. Те, кто хорошо знаком со мной, поймут, что я никогда не приняла бы тренера, который не уважал бы меня и весь наш тяжелый труд. Я могу выглядеть спокойной на корте и в целом, но внутри меня живет конкурентоспособный спортсмен, который хочет добиться многого, и Стефано очень помог мне в этом. Поэтому, пожалуйста, игнорируйте любые фейковые новости об обратном», — приводит Fox Sports слова Рыбакиной.

Казахстанская теннисистка уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии-2023. В обновленной рейтинге WTA Рыбакина расположилась на 10-й строчке.

 

Источник: https://www.foxsports.com.au/tennis/australian-open/australian-open-runnerup-elena-rybakina-slams-disturbing-coach-allegation/news-story/d8efd92ca84e5828c863077fd81c878b
Теннис
Елена Рыбакина
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