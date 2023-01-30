Турсунов высказался о критике в адрес тренера Рыбакиной

Обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Дмитрий Турсунов ответил 21-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Пэм Шрайвер, которая посоветовала казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной нанять нового тренера.

«Пэм, я уважаю вас как явление в теннисе, несмотря на множество спорных высказываний, сделанных вами в последнее время, но это — высшая точка. В погоне за желанием по непонятным причинам выставлять теннисных людей злодеями вы открыто и публично оскорбили человека, который ответственен за то, что вы вообще знаете, кто такая Елена Рыбакина. Вы понятия не имеете, о чем говорите. Вам следует по крайней мере извиниться перед человеком. К вашему сведению, он во всех смыслах этого слова прекрасный тренер, который верен своему игроку каждым атомом своего тела и души. Очень жаль, что вы раз за разом доказываете свое нежелание видеть ничего, кроме пустых жестов», — приводит Metaratings.ru слова Турсунова.

Ранее Рыбакина отреагировала на критику в адрес своего тренера Стефано Вукова.

Казахстанская теннисистка уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии-2023. В обновленной рейтинге WTA Рыбакина расположилась на 10-й строчке.