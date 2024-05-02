Теннисистка Рыбакина раскритиковала плотный график соревнований

Четвертая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что думает по поводу изменений в проведении теннисных турниров. Она отметила, что на данный момент игрокам не очень комфортно в плотном графике.

«Вот что я пытаюсь сказать о туре: по-моему, игрокам не очень комфортно. Если вы хотите видеть высокий уровень тенниса, если вы хотите, чтобы игроки играли долго, а не заканчивали карьеру рано, как, например, Эш Барти, то, на мой взгляд, было бы неплохо что-то изменить», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Теннисистка подчеркнула, что многие играют на автопилоте, однако считает, что высказываться по поводу графика — бессмысленно.

Теннисные турниры стали длиннее, что делает отдых между соревнованиями неполноценным.