Тренер Свентек не ожидал, что теннисистка добьется выдающихся результатов настолько быстро

Томаш Викторовски, тренер первой ракетки мира Иги Свентек, поделился мнением об успехах подопечной в этом сезоне.

«Я ожидал, что Ига добьется таких результатов, но не знал, сделает ли она это со мной или со следующим тренером. Что я действительно понимал, так это то, что она игрок, созданный для великих теннисных достижений.

Ига показала, что она уже была отличной теннисисткой, ей просто нужно было немного переориентироваться, изменить подготовку, подход, подчеркнуть свои сильные стороны и изменить мышление — думать о том, в чем она может доминировать, а не просто сосредотачиваться на том, как нейтрализовать сильные стороны своих противников.

Вот что такое доминирование, навязывание своего стиля игры. Я был удивлен, тому, что она проработала эти детали так быстро. В свою очередь, благодаря ее быстрому прогрессу, мне потом тоже было легче. Мы построили доверие и смогли двигаться вперед, основываясь на этом", — приводит Eurosport слова Викторовски.

В сезоне-2022 Свентек завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету в этом году 67 побед и 9 поражений.