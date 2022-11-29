Азаренко: «Почему люди высказывают предложения или мнения по поводу чужих жизней, когда их никто не спрашивает?»

29 ноября, 23:56
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко раскритиковала людей, которые комментируют чужие жизни.
«Всегда задавалась вопросом, почему люди высказывают мнения по поводу чужих жизней, которые не имеют к ним никакого отношения, и когда их никто не спрашивает?
Я понимаю высказывания по общему вопросу, который влияет лично на вас или вашу семью, окружение и т.д. Но о жизни другого человека и о том, что ему следует делать? Может, подождете, пока вас спросят?» — написала 33-летняя спортсменка в социальных сетях.
Азаренко является двукратной чемпионкой «Больших шлемов», победительницей 30 турниров WTA и олимпийской чемпионкой в миксте. Этот сезон теннисистка завершила на 26 позиции в рейтинге WTA.