Азаренко: «Почему люди высказывают предложения или мнения по поводу чужих жизней, когда их никто не спрашивает?»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко раскритиковала людей, которые комментируют чужие жизни.

«Всегда задавалась вопросом, почему люди высказывают мнения по поводу чужих жизней, которые не имеют к ним никакого отношения, и когда их никто не спрашивает?

Я понимаю высказывания по общему вопросу, который влияет лично на вас или вашу семью, окружение и т.д. Но о жизни другого человека и о том, что ему следует делать? Может, подождете, пока вас спросят?» — написала 33-летняя спортсменка в социальных сетях.

Азаренко является двукратной чемпионкой «Больших шлемов», победительницей 30 турниров WTA и олимпийской чемпионкой в миксте. Этот сезон теннисистка завершила на 26 позиции в рейтинге WTA.