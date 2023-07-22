В Госдуме считают, что страны, ограничивающие въезд российским спортсменам, не должны быть организаторами соревнований

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что российскую теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу для участия в турнире WTA.

«Если накопится критическое количество таких случаев, думаю, что мы должны сказать свои слова в общественных организациях по этому поводу. В том же МОК и в общественных организация. Все-таки МОК дает свои рекомендации. И если накопится какое-то количество подобных случаев, если будут продолжать не впускать россиян и белорусов, надо сделать так, чтобы этим странам не давали проводить соревнования. Нужно посмотреть, в каких видах спорта это произошло и не выбирать эти страны как организаторов соревнований», — сказал Журова «СЭ».

38-летняя Звонарева должна была выступить на турнире WTA, который стартует в понедельник в Варшаве. Россиянка, как и представительница Белоруссии Александра Соснович, числится в списке участниц турнира на официальном сайте.

Ранее министр спорта Польши объявил о бойкоте матчей Иги Свентек с россиянками и белорусками.