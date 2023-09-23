Ван Сиюй обыграла Линетт и стала победительницей турнира в Гуанчжоу

Китайская теннисистка Ван Сиюй в финале турнира в Гуанчжоу обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 22-летней китаянки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 13. У 31-летней польки одна ошибка на второй подаче и реализованный брейк-пойнт.

Для Ван Сиюй это первый титул WTA в карьере. В 2019 году она победила на турнире ITF в Испании, а в 2018-м стала победительницей юниорского US Open.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ван Сиюй (Китай) — Магда Линетт (Польша, 1) — 6:0, 6:2