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Сегодня, 00:03

Грачева — о сменен спортивного гражданства: «Это меня не беспокоило, потому что я знаю, кто я»

Ана Горшкова
Корреспондент
Варвара Грачева.
Фото USA Today Sports
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Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева ответила на вопрос о сменен спортивного гражданства. Этим летом она начала представлять на турнирах Францию.

«Я получила много очень позитивных сообщений, и было очень приятно чувствовать себя принятой таким образом. Конечно, я по происхождению русская (смеется), и я думала, что многие люди сочтут это оппортунистическим маневром, например, чтобы быть второй ракеткой Франции. Но это не моя цель, и все это понимали. Действительно, я довольна тем, как меня приняли. И это меня не беспокоило, потому что я знаю, кто я», — приводит слова Грачевой L'Equipe.

23-летняя Грачева проживает во Франции более 6 лет.

Ранее она обыграла Каролин Возняцки в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати и в следуюшем раунде сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Источник: L'Equipe
Теннис
Варвара Грачева
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