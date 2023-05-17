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17 мая, 10:35

Кудерметова: «Для меня важнее не победы, а ощущение психологического здоровья»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свой второй подряд выход в полуфинал в турнирах WTA 1000.

12-я ракетка мира победила китаянку Чжэн Циньвэнь в матче четвертьфинала турнира в Риме.

«В Чарлстоне я проиграла в стартовом матче девочке, которая даже младше моей сестры (5 апреля проиграла россиянке Диане Шнайдер). После этого мне было тяжело. Я пыталась понять, что я хочу делать на корте, в чем прибавить. Думаю, это был ключевой момент, когда я начала мыслить позитивно и очень упорно работать. Этот момент все изменил.

После того матча я была такой подавленной. Не имеет значения, выигрываешь ты или проигрываешь, важнее всего уровень, ощущения на корте, мысли. Если ты чувствуешь себя психологически здоровой, то начинаешь играть лучше. Для меня это важнее всего — не победы, а ощущение психологического здоровья. Это позитивный подход к игре в теннис», — приводит слова Кудерметовой сайт WTA.

Также 26-летняя спортсменка сказала, что сейчас она сосредоточена на прогрессе, а раньше старалась показывать результаты.

«В последние несколько недель я начала чувствовать себя лучше. Одержала много хороших побед, заиграла стабильнее, стала спокойнее. Сейчас я сосредоточена на прогрессе, а раньше старалась показывать результаты. Это тяжелая работа, но для меня она самая важная. Всегда стараюсь найти что-то положительное. Ладно, проиграла, но, Вероника, ты хорошо подавала, хорошо принимала, какой-то удар пробила хорошо. Сейчас я стараюсь искать позитив, даже когда плохо выступаю. И это хорошо», — сказала Кудерметова.

В полуфинале турнира в Риме Кудерметова сыграет с украинкой Ангелиной Калининой.

Теннис
Вероника Кудерметова
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