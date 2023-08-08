Винус Уильямс заявила, что не собирается становиться тренером по окончании карьеры

Сегодня, 08:07
Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс призналась, что не хотела бы стать теннисным тренером после завершения карьеры.
«Я не хочу быть тренером по теннису на полную ставку, потому что я так много времени уделяла этому виду спорта, и очень важно изучать другие вещи в жизни. Но я бы с удовольствием давала советы всем желающим и проводила время на корте с молодежью», — приводит слова Винус Tennis Up To Date.
Кроме того, 43-летняя спортсменка посоветовала всем иметь запасной план на случай, если с теннисом не сложится.
«Я была ботаником. Я любила школу, не хотела ее бросать, а когда перешла в старшие классы, то подумала: «Хотела бы я остаться там». Самое главное — ты не знаешь, каким будет твое будущее, поэтому у тебя должен быть запасной план», — сказала Уильямс.
Винус — пятикратная победительница Уимблдона и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном), победительница Итогового турнира 2008 года и 71 турнира WTA (49 — в одиночном разряде). Также она обладательница «карьерного» Золотого шлема в женском парном разряде.