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Сегодня, 08:07

Винус Уильямс заявила, что не собирается становиться тренером по окончании карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс призналась, что не хотела бы стать теннисным тренером после завершения карьеры.

«Я не хочу быть тренером по теннису на полную ставку, потому что я так много времени уделяла этому виду спорта, и очень важно изучать другие вещи в жизни. Но я бы с удовольствием давала советы всем желающим и проводила время на корте с молодежью», — приводит слова Винус Tennis Up To Date.

Кроме того, 43-летняя спортсменка посоветовала всем иметь запасной план на случай, если с теннисом не сложится.

«Я была ботаником. Я любила школу, не хотела ее бросать, а когда перешла в старшие классы, то подумала: «Хотела бы я остаться там». Самое главное — ты не знаешь, каким будет твое будущее, поэтому у тебя должен быть запасной план», — сказала Уильямс.

Винус — пятикратная победительница Уимблдона и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном), победительница Итогового турнира 2008 года и 71 турнира WTA (49 — в одиночном разряде). Также она обладательница «карьерного» Золотого шлема в женском парном разряде.

Источник: Tennis Up To Date.
Теннис
Винус Уильямс
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