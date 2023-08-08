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Сегодня, 04:10

Винус Уильямс проиграла Кис в первом круге турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу в первом круге турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла Винус Уильямс — 6:2, 7:5.

В другой встрече швейцарка Белинда Бенчич победила итальянку Лючию Бронцетти — 6:2, 6:3.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Кис (США) — Винус Уильямс (США) — 6:2, 7:5

Белинда Бенчич (Швейцария) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/rogers/2023/
Теннис
Белинда Бенчич
Винус Уильямс
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