Винус Уильямс проиграла Кис в первом круге турнира в Монреале

Сегодня, 04:10
Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу в первом круге турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла Винус Уильямс — 6:2, 7:5.
В другой встрече швейцарка Белинда Бенчич победила итальянку Лючию Бронцетти — 6:2, 6:3.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США) — Винус Уильямс (США) — 6:2, 7:5
Белинда Бенчич (Швейцария) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 6:3