Звонарева и Данилина выиграли парный теннисный турнир в Париже

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Казахстана Анна Данилина выиграли парный турнир WTA в Париже (Франция).

В финальном матче они обыграли украинскую теннисистку Надежду Киченок и американку Алисию Паркс — 5:7, 7:6 (7:2), 14:12.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Звонарева и Данилина сделали 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 10. На счету Киченок и Паркс 3 эйса, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Для 38-летней Звонаревой этот трофей WTA в парном разряде стал 13-м, а для 27-летней Данилиной — четвертым.