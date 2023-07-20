Шарапова возвращается в спорт и поборется за миллион! Правда, не совсем в теннисе

Сегодня, 10:30
Если вам кажется, что сейчас модным становится теннис, а может, вы продвинутый любитель спорта и знаете про сквош, — то забудьте, это прошлый век. Мир сходит с ума по пиклболу — это разновидность сразу нескольких видов игры с ракетками, включая бадминтон и пинг-понг. В нее играют мячом, похожим на тот, который используется во флорболе, ракетки и корт также отличаются и напоминают скорее мини-теннис. Еще одно отличие — неигровая зона с обеих сторон у сетки, куда игроки заходить не могут. Но легче увидеть, чем прочитать.
Изобретен он был еще 50 лет назад, причем история по-дворовому простая и одновременно удивительная. Семья в отпуске нашла в сарае снаряды для разных игр и решила ради смеха придумать новую игру по остаточному принципу («пикл-бот» — запасная лодка на соревнованиях гребцов).
Помогла виду спорта пандемия коронавируса, которая вынудила американцев, а затем людей и других национальностей заниматься спортом на заднем дворе — примерно так себя и позиционировал спорт. В нем ниже частота сердечных сокращений, он гораздо проще и доступнее тенниса — разметить площадку можно на своем приусадебном участке. Кроме того, из-за несуразных поз и звука ударов пиклбол мгновенно разлетелся по TikTok и сборникам мемов.
Сейчас пиклбол — один из самых быстроразвивающихся видов спорта мира, во всяком случае признан таковым в США, где в него играет 4,8 миллиона людей (+40% прироста за два года). Профессиональную пиклбольную команду купил Леброн Джеймс, совладельцы одной из других команд — величайший игрок в американский футбол Том Брэди и экс первая ракетка мира Ким Кляйстерс. Об интересе к нему высказывались Леонардо Ди Каприо и Билл Гейтс.
В отличие от тенниса, в пиклболе есть своя лига MLP с 24 командами. Но существует и мировой тур РРА. В мировом рейтинге четвертое место занимает россиянка Ирина Терещенко, восьмое — Яна Ньюэлл (обе проживают в США). На официальном сайте они указаны с российскими флажками. 40-летняя Терещенко дважды выигрывала Открытый чемпионат США и играла в MLP.
В мире в пиклбол играют в Индии, Мексике, Франции, на Бали осенью 2022 года даже прошел чемпионат мира, но пока, судя по всему, он носит статус неофициального и параллельно сосуществуют множество лиг и турниров. А буквально три недели назад ему посвятила статью главная газета Компартии Китая «Жэньминь жибао» со словами, что «пиклбол заменяет китайцам фрисби».
Пиклбол стал настолько популярен, что в среду было объявлено о проведении большого пиклбол-шоу 4 февраля 2024 года на территории гостиницы Hard Rock в Голливуде. Состав участников поистине потрясающий — теннисисты Мария Шарапова, Джон Макинрой, Андре Агасси и его жена Штеффи Граф. Шараповой предстоит играть в паре с Макинроем. На четверых у них 42 титула «Большого шлема». Матч в прямом эфире будет показывать главный североамериканский спортивный канал ESPN, а призовой фонд турнира (по сути — одного матча) составит 1 миллион долларов.
В апреле 2023-го ESPN уже проводил Pickleball Slam, и тогда в нем приняли участие Макинрой, Агасси, Энди Роддик и Майкл Чанг. По посещаемости и телерейтингам мероприятие побило все рекорды этого вида спорта, утверждают организаторы.
Шарапова последний матч на теннисном корте провела в январе 2020 года, когда в первом раунде Australian Open проиграла Донне Векич 3:6, 4:6. Вскоре после этого Мария объявила об уходе из тенниса и занялась семейной и светской жизнью. В отличие от многих своих коллег, она не участвует в ветеранских турнирах и не зарабатывает в коммерческих лигах. Пиклбол-шоу, видимо, стало редким исключением.
Шарапова замужем за британским миллионером Александром Гилксом и в прошлом году родила сына Теодора. Однако параллельно россиянка участвует в показах мод, приезжала на них в Нью-Йорк и Милан, инвестировала в криптовалюту, занимается своим косметическим брендом, представила собственные конфеты Sugarpova, регулярно приезжает в Голливуд и вообще предстает респектабельной светской львицей. Стоит признать, что в 36 Мария выглядит просто прекрасно.